Kjøper Forum for 105 mill. kroner

Salt Bergenskirken og Dan Odfjell har kjøpt det gamle kinobygget Forum kino eiendom AS for 105 mill. kroner, skriver BT. Aktørene har pusset opp bygget for 63 mill. kroner og skal fungere som et meninghetshus for Salt og et kulturhus med konserter, konferanser og banketter.