Kjedekollisjon utenfor tunnel

Det har vært en kjedekollisjon mellom to personbiler og en lastebil utenfor Lyderhorntunnelen, retning vestover. To personer er lettere skadet, i tillegg til at det skal være en del skader på en av personbilene, får NRK opplyst hos 110-sentralen. Det skal ligge bildeler i veibanen. Alle nødetatene har kommet frem til stedet.