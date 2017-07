Kinosal på Stord stengt pga. asbest

Storsalen i Stord kulturhus blei stengt på fredag då ein oppdaga asbest i nokre veggplater her. Asbesten blei funne under rivingsarbeid, skriv Sunnhordland. Sjølv små mengder asbeststøv kan føra til ein auka risiko for blant anna kreft.