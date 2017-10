Ingen mistenkt etter at kvinne døde

Ingen er mistenkt etter at en kvinne (18) falt fra et vindu i Bergen sentrum og døde 8. september. – Vi har ikke grunnlag for å gi noen mistenktstatus, men jobber med å finne ut hva som har skjedd, og om det er noe straffbart, sier politiadvokat Elisabeth Bru. Hun venter på svar på de tekniske undersøkelsene, og det gjenstår avhør av vitner Bru omtaler som interessante.