I fyllearrest etter husbråk

To menn på 19 og 22 år ble innbragt til politiarresten i Bergen i natt etter at politiet to ganger måtte rykke ut til Birkelundsbakken grunnet husbråk.Naboer meldte om skriking og kasting av gjenstander. Begge de pågrepne skal ha vært kraftig ruset.