Hevinga av «Northguider» har starta

Reketrålaren «Northguider» frå Austevoll, som havarerte i desember i fjor, er no i ferd med å bli berga nord på Svalbard. Dette er heilt ferske bilde frå operasjonen, som først kom i gang no i august på grunn av at båten ligg i eit hekkeområde.