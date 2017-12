Herrem blir i Åsane til 2018

Rogalendingen Geir André Herrem har skrive ny kontrakt med Åsane. Spissen trente nyleg med Brann, men fekk ikkje tilbod om kontrakt der. Tysdag skreiv han under på ei eittårskontrakt med Åsane, skriv BA. 29-åringen har vore toppscorar to år på rad for oransjetrøyene.