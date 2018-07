Her skal UP ha flere kontroller

I sommer kommer utrykningspolitiet til å ha hyppige kontroller over hele landet. Dette er et grep for å prøve å forhindre de mange ulykkene i sommermånedene. Her er strekninger som Vest politidistrikt skal prioritere:

► Ev 39 Halhjem fk – Nygårdstangen (Bergen)

► Ev 39 Tellevikkrst – Romarheim bru

► Rv 555 Florida (Bergen) E 39 – Eide

► Ev 16 Borlaug - Hordaland grense

► Ev 16 Hordaland grense / Jordalselva – Voss vest

► Ev 16 Voss – Trengereid Rv 7

► Fv 57 Knarvik krysset ved Ev 39 -Leirvåg ferjekai

► Ev 39 Lavik-Nordfjordeid

► Fv 15 Oppland grense - Måløy