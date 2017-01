Hentar oljearbeidarar på Kvitebjørn

Helikopteret som har stått fast og skapt problem på plattforma Kvitebjørn er no flytta til Statfjord B. Det opplyser Statoil. Det var ein oljelekkasje som gjorde at helikopteret blei ståande, og dermed blokkerte landingsplassen. No blir helikoptertrafikken starta opp igjen.