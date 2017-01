Henriksen med nok ei topplassering

Sindre Henriksen gjorde det skarpt under 1500 meter i allround-EM og endte til slutt på 3. plass på distansen. Bergensaren gjekk i mål på tida 1.47,82. – Sterkt av Henriksen, som viser at han er til å stola på ut sesongen, sa NRK-kommentar Even Wetten.