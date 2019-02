Henlegger sak mot bilfører

Riksadvokaten henlegger saken mot en bilfører etter at en ett år gammel gutt ble påkjørt og drept på Erdal på Askøy i mai i fjor. Riksadvokaten slår fast at det ikke er mulig å bevise at bilføreren var uaktsom, skriver BT. Politiet opplyser at alle involverte parter nå ønsker ro rundt saken.