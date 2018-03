Helseskadeleg luft i Rådal

Luftkvalitetsmålarane i Rådal i Bergen viser raudt. Det betyr at det er helseskadelege nivå av svevestøv i lufta, skriv BA. Raudt varsel betyr at folk med luftvegslidingar utset seg for betydeleg helserisiko om dei oppheld seg ute i området no.