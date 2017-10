Havarikommisjonen skal granske

Statens Havarikommisjonen for transport opnar full undersøking av dødsulukka på E16. Det er i dag to veker sidan ein bussjåfør omkom etter å ha kollidert med eit vogntog i Nakkagjelstunnelen. I førre veke blei det gjort forundersøkingar av ulukkesstaden og køyretya, og no har dei avgjort å at det skal gjennomførast full undersøking.