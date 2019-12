Har funne feilen til straumbrot

Norgesnett skriv på nettsidene sine at dei har funne feilen til straumbrotet på Askøy. Dei jobbar med å få straumen tilbake. Over 1000 kundar var i dag tidleg utan straum grunna torevêr. Talet på straumlause kundar skal ifølge nettselskapet vera nede i 266 no.