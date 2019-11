Eit godstog spora av utanfor Ulriken tunnel mellom Bergen og Arna rundt klokka 02.30. Ingen vart skadd, men to konteinarar velta ned i jernbanesporet. Det er ikkje snakk om farleg gods.

– Heile Bergen stasjon er stengt inntil vidare, seier Britt Johanne Wang, pressevakt i Bane Nor.

Havarikommisjonen er venta til Bergen klokka 09.00.

– Me ventar på at kommisjonen kjem med fly frå Oslo, før me kan gjera noko.

Bane Nor reknar ikkje med at det blir mogleg med godstrafikk torsdag, men håpar å få persontrafikken i gang i løpet av dagen.

Straumen er kopla frå etter ulukka, så ingen tog kan passera.

HJELPER: Konduktør Petter Mjelde og kollegene hjalp passasjerane over på taxi eller buss frå Bergen stasjon. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Alternativ transport

Stenginga råkar alle pendlarar som nyttar lokaltoget Arna-Voss eller Voss-Bergen, i tillegg til regiontoget mellom Bergen og Oslo.

– Vy arbeider med å setta opp alternativ transport, seier kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz.

– Førebels har me ikkje tilstrekkeleg med bussar, men me arbeider med å få på plass meir.

SPERRAR: Dei velta konteinarane sperrar eit jernbanespor like ved jernbanestasjonen i Bergen. Foto: Bane Nor

Konduktør Petter Mjelde var ein av dei Vy-tilsette som måtte hjelpa togpassasjerane over på taxi eller buss frå Bergen til Arna.

– Dei fleste tar situasjonen greitt. Det er visst meir ampert i Arna.

Toga aust for Arna går framleis til og frå Arna, men fleire togsett står fast i Bergen. Scholz oppfordrar kjentfolk til å finna andre alternativ, dersom det er mogleg.

– Me gjer alt me kan for å halda togtidene, men det kan henda det vert med andre togsett.