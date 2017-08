Frifunnet for bildrap

Den 20 år gamle mannen som var tiltalt etter at Atle Eide (47) i desember 2015 omkom i en kollisjon på Halsnøy, er frifunnet for bildrap, skriver BT. 20-åringen ble dømt for å ha kjørt for fort, men slapp bot grunnet lang saksbehandlingstid.