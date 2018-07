Fremdeles kokevarsel

Kokevarselet for 1600 husstander i området rundt Nygårdshøyden vil tidligst bli opphevet onsdag. Det forteller seksjonsleder for vannproduksjon i Bergen kommune, Asle Aasen. Det er tatt nye prøver etter at det ble funnet E. coli-bakterier i drikkevannet, men svaret på disse vil ikke være klart før i kveld.