Forklarte seg falskt

Ein sunnfjording i 50-åra er dømd til fengsel i 21 dagar, med ei prøvetid på to år. Sogn og Fjordane tingrett slår fast at mannen forklarte seg uriktig som vitne i ei promillesak for to år sidan. Han forklarte seg feil for at den tiltalte kameraten skulle sleppe straff.