I store fjellområder i Sør-Norge er det nå betydelig snøskredfare, melder varsom.no. På Finse ruster redningstjenesten seg opp, mars er høysesong for snøskred.

Norges beste redningsledere

Det årlige Finsekurset har høye ambisjoner. De som deltar her skal bli landets beste redningsledere. Klarer de å samarbeide godt, kan flere liv reddes.

LETING: Det haster når skredet går. Reporter: Tale Hauso.

– Du må trene og du må ha erfaring hvis du skal få dette til å fungere når det virkelig smeller, sier kursleder i Røde Kors Hjelpekorps, Agnete Gilbakken.

Hun forteller at mange oppsøker mer krevende terreng enn før. Det kan føre til skredulykker på vanskelige tilgjengelige steder, der det er vanskelig å drive redningsarbeid.

Sammen for å bli bedre

– Vi må få trent sammen, oss profesjonelle aktører og de frivillige. Det er viktig, sier Kaare Songstad som er politimester i Vest politidistrikt.

Han er på Finse for å se og lære. I tillegg til politiet og Røde Kors Hjelpekorps deltar folk fra brannvesenet, Sivilforsvaret og Norske Redningshunder. Med 120 deltakere, er snøskredøvelsen på Finse en av Norges største

Tall fra varsom.no viser at 259 personer har vært involvert i snøskredulykker siden registreringen startet for vel to år siden. 11 av disse omkom.

– Det er mange ledere her som følger med på de ulike fasene i en redningsaksjon. Det jeg har sett i dag er veldig bra, men det er alltid ting å bli bedre på. Det er derfor vi trener, sier Agnete Gilbakken.

