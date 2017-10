Film fra Hordaland på stor festival

I kveld blir programmet for verdens største dokumentarfestival presentert i Amsterdam. For første gang siden 2006 er en film fra Hordaland med. «Mirakelet i Moldova» handler om Hans Bjørn Bakketeig sitt arbeid som landets eneste optiker. Filmen hadde Norgespremiere under Bergen Internasjonale Filmfestival, der den vant to priser.