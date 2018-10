Fikk stor kontrakt i Kina

Det bergenske selskapet Itslearning har fått en stor kontrakt med et kinesisk selskap, skriver BT. Avtalen er ifølge partene verdt over 500 millioner kroner over de neste fire årene. Planen er at de skal levere læringsplattformer til utdanningsinstitusjoner i Kina.