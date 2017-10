Fastklemd under bil

Ein person sat fastklemd under ein bil i Tunesvegen i Bergen. Vedkommande er no frigjort, men skadeomfanget er førebels ukjend. – Vi fekk melding om at ein person sat fastklemd, men veit ikkje kva årsaken til ulukka er. Både Arna stasjon og Åsane stasjon rykka ut, seier vaktkommandør Ole-Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen.