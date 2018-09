Får pris for kulturlandskap

Marta Bjørgum Meland og Mekjell Meland i Ullensvang får kulturlandskapsprisen i Hordaland for 2018. Dei får prisen mellom anna for å ha halde den bratte fruktgarden ved like og i drift, og for bruk og vedlikehald av gamle hus og for arbeidet med ta vare på historiske pæresortar. Prisen er på 50.000 kroner og eit diplom og delt ut tysdag 2. oktober.