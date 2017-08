Fant skadet selunge ved kjøpesenter

Myrbø Dyreklinikk fikk torsdag inn en selunge som ble funnet på land ved Arnavågen, like utenfor kjøpesenteret Øyrane Torg i Bergen. Brannvesenet ble tilkalt for å frakte saltvann fra vågen til en provisorisk badestamp for selungen på dyreklinikken. – Den har et sår i nakken som vi tror kommer fra en båtpropell. Vi har medisinert den, og gitt den forskjellige typer fisk. Men foreløpig har den ikke spist noe, så den er nok ikke helt frisk, sier Jan-Christer Hasti ved dyreklinikken.