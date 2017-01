Få farbare vann

Det kalde været gir trolig ikke gode skøyteforhold så mange steder i Hordaland med det første. Ifølge varsom.no er det generelt lite eller dårlig is opp til ca 500 meter over havet, og stadig mildvær og mye regn påvirker isen opp til ca 1000 meter over havet. – Forholdene er sterkt varierende. Stol ikke på at isen er farbar uten å sjekke, er meldingen.