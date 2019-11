Evakuerer oppdrettsanlegg

Vindforholda har endra seg ved gjenvinningsanlegget på Stord, der det har vore brann i eit deponi. Det gjer at røyken no spreier seg mot eit oppdrettsanlegg ved Storevikholmen. Her blir seks tilsette evakuert. Bebuarar i området blir bedne om å stenga vindauge og ventilajonsanlegg.