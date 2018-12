EU-penger til Ulvik og Eidfjord

Ulvik og Eidfjord får penger fra EU for gi innbyggerne god og gratis nett-tilgang på offentlige steder. Målet er at det skal være raskt tråløst nett i parker, bibliotek, turistområder og offentlige bygninger. Driften må Ulvik og Eidfjord selv stå for.