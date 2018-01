Etterlyser eiere av stjålet verktøy

Lensmannen på Voss etterlyser eierne av store mengder stjålet verktøy. Lensmannskontoret har oppklart et tyveri fra Nye Voss gymnas i julen, og i forbindelse med etterforskningen har de kommet over annet tyvegods, skriver avisen Hordaland. To personer er siktet i saken. – Det gjenstår en del verktøy som vi ikke har sporet opp eierne til, sier lensmann Robert Veset.