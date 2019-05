En halv million til ordførerkjede

Fylkesordføreren i Vestland fylke skal få et eget ordførerkjede. Det budsjetteres med 500.000 kroner til designkonkurranse og produksjon. Ikke alle i fellesnemnda hadde sans for pengebruken. – Vi har jo to ordførerkjeder allerede. Kan man ikke gjenbruke ett av dem, sa Silje Ekeland Bjørkly (H).