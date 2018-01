Eikings lag fekk Tour-plass

Det belgiske prokontinentallaget Wanty-Groupe Gobert har fått tildelt plass i sommarens utgåve av Tour de France, skriv Procycling.no. Det betyr at askøyværing Odd Christian Eiking med stort sannsyn syklar det prestisjetunge sykkelrittet. Eiking uttalte i sommar at han er førespegla ei kapteinsrolle i laget. – Ingenting er sikkert enno, men eg reknar med at eg er i planane for Tour de France, seier Eiking til Procycling.no