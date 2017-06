Eiendomsinvestorer løslatt

Eiendomsinvestorene Asgeir Steinsland Hansen og Erik Hokstad er løslatt fra varetekt, skriver BT. Duoen står bak selskapet Sorbonne AS og ble pågrepet mandag forrige uke, siktet for økonomisk utroskap. – De er løslatt fordi vi vurderer det slik at det ikke lenger foreligger bevisforspillelsesfare. Siktelsene står ved lag, sier politiadvokat Linn Skaar Sætre til avisen.