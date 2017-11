EDM-stjerne med hus og hytte

Etter eit mildt sagt godt år for Alan Walker, har den bergenske verdsstjerna investert i eigedom. BA skriv at 20-åringen har kjøpt seg eit hus på Hjellestad til 9,5 millionar kroner og ei hytte i Fusa til 3,5 millionar. Walker er for tida på turné i Kina, Mexico og USA.