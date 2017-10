E39 Romarheim verstingstrekning

UP har siden 2015 holdt kontroll i 166 timer, skrevet ut 726 bøter, meldt 47 førere for høy fart og beslaglagt 44 førerkort på en og samme strekning, skriver avisa Nordhordland. Strekningen går mellom Little Urdaltunnelen i sør og Masfjordtunnelen i nord og er rundt 15 kilometer lang.