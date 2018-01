Flere hundre møtte opp på årets kvinnemarsj i Bergen

Omtrent 400 mennesker møtte i dag opp på Festplassen i Bergen for å vise sin støtte til kvinnemarsjaksjonen, som ble arrangert for første gang i fjor.– #Metoo-debatten viser at fokus på kvinners rettigheter er minst like viktig i år som i fjor, sier Mailiss Solheim.