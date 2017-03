Dropper Vidda som tungtrafikkvei

Regjeringen har bestemt seg for å satse på rv. 52 over Hemsedal som hovedveiforbindelse for næringstransport øst/vest. I en pressemelding skriver de og støttepartiene at rv. 7 over Hardangervidda samtidig «skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk». Det bevilges mindre beløp til strekningsvise utbedringer for å utbedre kritiske flaskehalser på både rv. 7, rv. 52 og E16.