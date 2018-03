Dømt til 4,5 års fengsel

En 18 år gammel mann er dømt til fengsel for grov vold. Over en periode på fire til fem måneder var mannen skyldig i tolv ulike voldshendelser mot tilfeldige ofre. Et av ofrene, Vidar Helland (52), ble i tillegg tilkjent 150.000 kroner i oppreisning, skriver BA.