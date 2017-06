Dømt for tyveri fra egen butikk

En butikksjef i 20-årene er i Bergen tingrett dømt til samfunnsstraff for å tatt kontanter og diverse varer fra en butikk i Nordhordland til en verdi av over 70.000 kroner, skriver BT. Tyveriene pågikk over lengre tid. Mannen tilsto i retten, og har tilbakebetalt pengene til sin tidligere arbeidsgiver.