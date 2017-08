Disse skal opptre under sykkel-VM

Kulturprogrammet til sykkel-VM i Bergen er klart. Dette er artistene som ifølge pressemeldingen fra Kulturoperatørene og Unison skal «skinne under mesterskapet» fra scenen på Torgallmenningen: Razika, Real Ones, Miss Tati, Ausekarane, Jan Eggum og Oslo Strings, Sigrid Moldestad, Sjøforsvarets musikkorps, Mari Eriksmoen, Dårlig Vane, Boy Pablo, Ephemera, Ove Thue, Serlina, Eirik Søfteland, Myrna Braza og Christine Sandtorv. To nye band slippes 1. september.