Deler ut 1,1 mrd til innovasjon

Norske bedrifter får over 1,1 millardar kroner til å utvikla ny kunnskap og nye produkt. Tildelinga er eit spleiselag mellom fleire departement. Forskingsrådet skal inngå avtalar med 145 bedrifter, tolv frå Hordaland:



► Stord Teknologi Invest AS

► Grieg Star AS

► Bergen Technology Center AS

► Marine Harvest Norway AS

► Opilio AS

► Biomega Group AS

► The Switch Marine Drives Norway

► Ren AS

► Veritrack AS

► Bergen Robotics AS

► Bergenbio AS

► Think Outside AS