Butikk ranet i Fyllingsdalen

En butikk i Ture Nermanns vei i Fyllingsdalen i Bergen ble ranet av to menn like før klokken 23. Begge skal være mellom 180 og 190 centimeter høye. En av dem var iført en grå hettegenser og en grå joggebukse. Ingen skal ha blitt fysisk skadet under ranet. Politiet leter etter de to ranerne.