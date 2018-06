Busskontrakt til Tide

Tide Buss AS er på nytt tildelt kontrakten for rutekjøring i Bergen sør. Dette omfatter også Os og Austevoll. I tillegg har de fått kontrakt for Bergen Vest. Den omfatter Fjell, Sund. Øygarden og Askøy. Kontraktene er verdt seks milliarder kroner. Her har Nettbuss kjørt de siste årene.