Brannvesenet redder hest

Brannvesenet har rykket ut for å redde en hest som har satt seg fast i et hull ved Fjell festning på Sotra. – Den beiter i området, og har trolig lagt i hullet siden i går kveld. Eieren har kontaktet veterinær som har kommet og gitt den beroligende, og brannvesenet er nå på stedet for å løfte hesten opp, forteller vaktkommandør ved 110-sentralen, Sigbjørn Villanger.