Gikk til storaksjon for å «redde» 16-åring fra prostitusjon – nå er jenten tilbake hos familien

Politiet meldte først at de frafaller siktelsene mot besteforeldrene, tanten og bakmannen de mente hadde hentet en 16 år gammel jente fra Romania til Norge for å selge sex, men bekrefter onsdag kveld at siktelsene opprettholdes.