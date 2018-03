Brann sløkt

Brannvesenet har no sløkt brannen som starta på Årstad vidaregåande skule i natt. Det oppstod også mindre vasslekkasjer. Politiet ser på hendinga som mistenkeleg og vil gjøre nærare undersøkingar i løpet av dagen. – Vi synest det er merkeleg at det er både brann og to vasslekkasjar på same skulen, og meiner vi har grunn til å tru at nokon har vore inne og drive skadeverk, fortel operasjonsleiar Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt.