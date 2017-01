Brann i enebolig i Fjell

To barn og to voksne må overnatte hos naboer etter at det begynte å brenne på et ubenyttet soverom i huset deres på Misje i Fjell i 03-tiden natt til torsdag. Brannen ble meldt slukket klokken 04.10, og det er minimalt med brannskader, ifølge politiet. Ingen ble skadet i brannen. Årsaken er ukjent.