Brann i container i Kanalveien

Brannvesenet har fått kontroll over en brann i en container i Kanalveien på Minde. – Brannvesenet sier de nå har kontroll, men det var en stund kraftig røykutvikling på stedet. Nå drives det etterarbeid, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord ved Vest politidistrikt. Han sier det ikke er fare for at brannen skal spre seg.