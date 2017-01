Boligprisene stiger (litt) i Bergen

I desember steg boligprisene i Bergen med 0,2 prosent, mens de steg 0,5 prosent for resten av landet. Desember var likevel den måneden da prisene steg mest i Bergen. For hele 2016 steg prisene med 4,9 prosent, mens veksten var 12,8 for hele landet.