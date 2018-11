Billettsystemet til NSB streiket – passasjerer fikk reise gratis

Problemer med datasystemene til NSB gjorde at de ikke kunne ta betalt for billetter på togstrekninger over hele Norge i går kveld og i natt.

Dermed kunne personer som ikke hadde kjøpt billett på forhånd, reise gratis med nattoget mellom Bergen og Oslo, og på andre strekninger rundt om i landet.

– Vi hadde problemer med en rekke av våre dataapplikasjoner. Det gjorde at vi ikke kunne ta betalt online. Dermed valgte vi å la de som ikke hadde fått kjøpt seg billett på forhånd, få være med toget likevel, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

Kunne ikke ta betalt med kort

NSB vet foreløpig ikke hvor mange passasjerer som fikk reise gratis.

Lundeby sier at de aller fleste som reiser med nattoget har kjøpt billett på forhånd. Men reisende som hadde planer om å betale med kort, fikk ikke gjort opp for seg på toget.

– Vi måtte finne løsningen som var mest praktisk. Så langt det er mulig betaler man for billetten, men når det er vårt system som er nede, må vi gjøre tilpasninger i forhold til det, sier han.

– Fremdeles ustabilt

Feilen, som rammet NSB sine dataapplikasjoner over hele landet, ble rettet rundt klokken 03.00 i natt.

– Systemet er fremdeles litt ustabilt. Men vi jobber med å reparere det, sier Lundeby.

Folk som har planer om å reise med tog i morgentimene onsdag kan imidlertid ikke regne med å få reise gratis.

– Definitivt ikke. Når vi har alt i orden har vi alle muligheter til å ta betalt for billettene, slik alle reisende forventer at vi gjør, sier Lundeby.

– Har NSB tapt mye penger på dette?

– Jeg tror ikke det. De aller fleste kjøper som sagt billett på forhånd. Og vi synes uansett det var mest smidig å gjøre det på denne måten, sier han.