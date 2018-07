Bil kjørte i steinrøys

På Glesvær i Sund kjørte en bil i en steinrøys. Bilen fikk mindre skader. To personer gikk fra ulykkesstedet, men hundepatruljen fant dem etter kort tid. Det ble tatt blodprøve av de to mennene i 30-årene, og begge viste seg å være ruset. Det er fortsatt uklart hvem som har kjørt bilen. Politiet forteller at saken er under etterforskning, og at føreren vil bli siktet for promillekjøring.