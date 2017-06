Bil i full fyr i Klokkarvik

En bil står i full fyr på Øvre Børnes i Klokkarvik i Sund kommune. Brannvesenet er på vei til stedet. – To personer har kommet seg ut av bilen. Bilen står i en busslomme, og det er ikke fare for at brannen sprer seg. Det er ikke meldt om personskade, sier vaktkommandør Sigbjørn Villanger ved 110-sentralen i Hordaland.